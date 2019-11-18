Рязанцы увидели спектакль «Птица Феникс возвращается домой»

17 ноября, в третий день фестиваля «Свидания на театральной», Великолукский драматический театр представил рязанцам спектакль «Птица Феникс возвращается домой».

Эта постановка режиссёра Андрея Корионова стала одной из первых, которую театр подарил зрителям после своей глобальной реконструкции. В её основе лежит фантастическая сказка писательницы Ярославы Пулинович о кошке Тосе, которая мечтает и о славе, и о признании её таланта, и о мифической птице Феникс, которая внезапно появляется в жизни молодой певицы и, кажется, призвана исполнить все её желания.

Молодые харизматичные актёры, современные композиции, зажигательные танцы – кажется, всё в этой пьесе направлено на то, чтобы увлечь и развлечь юного зрителя. Однако директор Великолукского драматического театра отмечает: спектакль понравится не только молодёжи, но и старшему поколению зрителей. Это не просто сказка, это – настоящая философская притча, по-особенному глубокая и трогательная.

– Этот спектакль о переосмыслении ценностей, о взрослении и, конечно же, о любви. Не случайно основным лейтмотивом в нём звучит решение вернуться домой. Главная героиня оставляет мечты о головокружительной карьере за границей и возвращается в Екатеринбург. Это очень интересное размышление. Ведь можно быть в Москве, можно быть даже в Париже, но возвращение домой – это особенное событие в жизни каждого человека, – рассказала Валентина Зандер.

И действительно, несмотря на то, что встреча с мифической птицей Феникс по имени Феликс перевернула жизнь обычно серой кошки Тоси с ног на голову, она принимает решение вернуться туда, откуда всё начиналось. Мудрый попутчик, сопровождающий героиню в фантастическом путешествии, даёт ей понять, что истинное счастье заключается не в шикарной жизни, блеске софитов и ликующих поклонниках. Все эти мечты – пустые декорации. Настоящая жизнь и полноценное понимание счастья невозможно без любви.

Фантастическое путешествие меняет не только Тосю, но и самого Феникса. В начале спектакля мы видим его уставшим, потерявшим радость и желание жить. Он хочет поскорее добраться до солнца, чтобы исчезнуть навсегда. Однако юная попутчица пробуждает в нём жизнеутверждающие чувства: сострадание, сопереживание, привязанность. Его жизнь снова обретает смысл рядом с маленькой кошкой, которая нуждается в его внимании и заботе.

«Птица Феникс возвращается домой» – это необычная история о том, как в мире встречаются двое, как необычным образом сплетаются их судьбы. Не волшебство меняет жизнь героев, а любовь. Только благодаря ей наивная и упрямая Тося и гордый Феникс находят своё спасение в этом мире.