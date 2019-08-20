Рязанцев приглашают в «Подвал» на концерт и выставку

21 августа творческое арт-пространство «Подвал» приглашает всех желающих на открытие новой персональной фотовыставки и концерт.

В 15.00 в выставочном зале Нина Рэтбоун представит свою фотовыставку «Цветущая юность». На снимках она попыталась передать непринужденную, меланхоличную и в тоже время бунтарскую атмосферу молодости. Официальное открытие выставки состоится в 19.00.

В 19.00 состоится концерт «Квартирник на Почтовой». Для вас выступит исполнительница Катерина Мещерякова. В её репертуаре можно услышать совершенно разные композиции — от рока до романса. Дуэт Владислава Кураксина и Никиты Красавина исполнит актуальные и всем знакомые песни Леши Свика и Noize MC. Наташа Волкова споет популярные треки Макса Коржа и других.

Вход свободный.