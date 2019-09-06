Причиной пожара в жилом доме стало неосторожное обращение с огнём

Причиной пожара, который произошёл 4 сентября в жилом доме на улице Набережной в посёлке Александро-Невский, стало неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Очаг возгорания находился в хозпостройке рядом с домом. Сейчас устанавливается виновник пожара.



Пожар начался в 14.10, потушить его удалось только в 17.36, при этом на месте работал весь личный состав ПЧ-31, а также приезжал расчёт из Ряжска.

На одной из квартир выгорела крыша и часть жилых помещений. Требуется капитальный ремонт. Семья осталась без крова.



Также сообщается, что в одной из квартир находился мужчина-инвалид. К счастью, ему удалось самостоятельно покинуть помещение. Помощь медики оказали пострадавшему на месте происшествия.

