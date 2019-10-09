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Подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены уличили в преступлениях в отношении пожилых людей

Задержанного по подозрению в убийстве в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги 20-летнего молодого человека подозревают в причастности к другим преступлениям в отношении пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

– Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного рязанца к совершению ряда имущественных преступлений (мошенничества, кражи) в отношении пожилых людей, – говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте ведомства. 

Сотрудники полиции просят пострадавших от его деятельности связаться с органами следствия. Звонить можно по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов) или 8 (4912) 27-08-60.

Напомним, ранее Следственный комитет опубликовал видео с задержанным

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