Подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены уличили в преступлениях в отношении пожилых людей

Задержанного по подозрению в убийстве в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги 20-летнего молодого человека подозревают в причастности к другим преступлениям в отношении пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



– Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного рязанца к совершению ряда имущественных преступлений (мошенничества, кражи) в отношении пожилых людей, – говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте ведомства.



Сотрудники полиции просят пострадавших от его деятельности связаться с органами следствия. Звонить можно по телефонам: 02 (102/112 – с мобильных операторов) или 8 (4912) 27-08-60.



Напомним, ранее Следственный комитет опубликовал видео с задержанным.

