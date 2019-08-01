Опубликован календарь матчей «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» с участием ХК «Рязань»

Утверждены структура и календарь матчей «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» сезона 2019/2020. Об этом сообщается на сайте лиги.



Всего в турнире в этом сезоне примут участие 34 команды, в числе которых и хоккейный клуб «Рязань». Россию представляют 27 клубов, по 3 команды из Казахстана и Китая, 1 клуб из Узбекистана.



Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь, Россия), «Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан), «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) и «КРС-Пекин» (Пекин, Китай). Вместо ХК «Саров» участие в предстоящем сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

