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Опубликован календарь матчей «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» с участием ХК «Рязань»

Утверждены структура и календарь матчей «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» сезона 2019/2020. Об этом сообщается на сайте лиги. 

Всего в турнире в этом сезоне примут участие 34 команды, в числе которых и хоккейный клуб «Рязань». Россию представляют 27 клубов, по 3 команды из Казахстана и Китая, 1 клуб из Узбекистана. 

Состав участников пополнили «Динамо» (Тверь, Россия), «Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия), «Номад» (Нур-Султан, Казахстан), «Хумо» (Ташкент, Узбекистан) и «КРС-Пекин» (Пекин, Китай). Вместо ХК «Саров» участие в предстоящем сезоне примет команда «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

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