На остановке автобусов в Рязанской области убили человека

В Скопине возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером в четверг, 10 октября. На остановке общественного транспорта в микрорайоне Октябрьский в Скопине между двумя нетрезвыми мужчинами произошла ссора, которая затем переросла в драку. Во время выяснения отношений, задержанный нанёс своему 48-летнему оппоненту несколько ударов в голову. От полученных повреждений пострадавший умер на месте ЧП.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

