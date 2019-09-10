На мачте женской Лиги чемпионов в Рязани ожидают 2000 зрителей

В среду, 11 сентября, на домашнем мачте женской Лиги чемпионов между командами «Рязань-ВДВ» и «Олимпик Лион» ожидается около 2000 тысяч болельщиков. Об этом сообщила директор команды «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль на пресс-конференции,которая состоялась во вторник, 10 сентября. Матч с победителями Лиги чемпионов начнётся в 15:00 на стадионе ЦСК.

Для тренера команды «Рязань-ВДВ» Константина Климашина не так важна победа в мачте, как самоотдача игроков, он понимает, что команда соперников очень сильна. Установки, конечно же, уже даны. Самое главное, это выложиться на 150% и не потерять центр.

– Мы с девчонками готовились к этой игре, просматривали матчи, анализировали каждый момент. Ясно, что будет тяжело. «Лион» с самого начала начинает сильно прессинговать, Но у нас есть своя игра, которую я очень жду. Если мы сыграем положительно, то есть в ничью – будет супер. Самое важное для меня, чтобы игра прошла без травм, – заявил Константин Климашин.

Тренерский состав и сами игроки команды «Рязань-ВДВ» решили, что не будут выходить на предыгровую тренировку, а выйдут сразу на матч. Наши спортсменки в основном играют на искусственном поле, завтра же игра пройдёт на поле с натуральным покрытием.

– Натуральное поле очень мягкое, ноги сразу подсаживаются и не двигаются потом ещё 3 дня, именно поэтому решено не выходить на предыгровую тренировку, – пояснила капитан «десантниц» Анна Синютина.

Француженки же после пресс-конференции сразу решили опробовать новое для них поле стадиона ЦСК.

Журналисты поинтересовались, в чём главная мотивация тренерского состава и футболисток французской команды? По словам Lue Vasseur, главной сильной чертой их команды является непреодолимое желание победить, и каждая из побед даёт огромный запас сил и мотивации на следующую игру.

Футболистки «Лиона» серьёзно подготовились к предстоящему мачту. Видеоаналитик команды сделал для них подборку матчей «Рязань-ВДВ» для просмотра и анализа.