Машина вылетела на парковку ТРЦ «Премьер» с Московского шоссе

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Легковой автомобиль вылетел на парковку торгово-развлекательного центра «Премьер» с Московского шоссе. Машина улетела с проезжей части 28 марта, перелетев через тротуар.

Известно, что водитель разбившейся иномарки потерял управление над транспортным средством, машину занесло, она оказалась на тротуаре, пролетела по нему, едва не задев пешехода, а затем вылетела на парковку около магазина.

В распоряжении паблика RZN Life оказалось видео с места событий. При просмотре можно заметить последствия ДТП, а также водителя иномарки, который сокрушается, глядя на свое авто и очевидцев, которые остановились, чтобы поговорить с парнем.

Данные о пострадавших отсутствуют. Также нет официальных комментариев относительно ДТП.

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