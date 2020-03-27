Крупный пожар в Рязани тушили почти пять часов

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Пожар на 4-м Дягилевском проезде в Рязани тушили почти пять часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 26 марта, в 15.09. На место происшествия выезжали 7 пожарных машин и 30 сотрудников личного состава Государственной противопожарной службы.

Локализовать пожар удалось в 16.23, о полной ликвидации было объявлено в 20.00. Огонь уничтожил два жилых дома и три хозяйственных строений. Люди не пострадали.

Напомним, ранее ситуацию с места событий прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. Также РИА «7 новостей» опубликовало видео.