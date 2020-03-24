Дело женщины, покусавшей полицейского, передано в суд

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В Сасове следователи передали в суд уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

Происшествие случилось в Сасове вечером 19 января 2020 года. В полицию поступило сообщение о нетрезвой гражданке, которая в одном из магазинов вела себя агрессивно. На место выехал наряд. Полицейские сообщили женщине, что, находясь в нетрезвом виде в общественном месте, она нарушает административный кодекс. После этого ей предложили пройти медицинское освидетельствование.

Проехать с правоохранителями жительница Сасова отказалась. Она продолжала вести себя агрессивно, размахивала руками. Полицейские, применив силу, поместили её в автомобиль и повезли в участок. На месте женщина отказывалась выйти из машины и укусила одного из патрульных в руку. 

Следователи передали уголовное дело на рассмотрение в суд. 

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