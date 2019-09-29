Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Старожиловском районе начался ремонт дороги, запланированный на следующий год.
В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей. В Михайловском районе «Нива» улетела в кювет, водитель погиб
Скопинский район присоединился к «Кроссу нации». В Рязанской области прошел очный этап конкурса «Проектный лидер». В Скопине прошло заседание районной думы. В Скопинском районе отметили День машиностроителя
Николай Любимов отправился в Ряжский район. На ремонт школы в Ряжске направлено более 15 миллионов рублей. Николай Любимов проехал по дороге, на которую жаловались жители Ряжска. Николай Любимов встретился с главой Ряжского района. В Ряжском районе состоялось выездное заседание правительства Рязанской области.
Пропавший в Шацком районе мужчина погиб.
Стали известны подробности жёсткого ДТП в Касимовском районе. В Касимове начинается отопительный сезон. В Касимове задержан преступник, находящийся в федеральном розыске.
В Клепиковском районе сгорела баня.
В Рязанском районе выбросили на улицу 12 маленьких котят. Под Рязанью прошёл грибной фестиваль.
Жительница Чучковского района ударила знакомого ножом.
В Путятинском районе подследственный переехал собаку на автомобиле.
В Шиловском районе открыли монумент Олегу Рязанскому.
В Пителинском районе во время работы погиб сотрудник ДРСУ.