Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Старожиловском районе начался ремонт дороги, запланированный на следующий год.

В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей. В Михайловском районе «Нива» улетела в кювет, водитель погиб

Скопинский район присоединился к «Кроссу нации». В Рязанской области прошел очный этап конкурса «Проектный лидер». В Скопине прошло заседание районной думы. В Скопинском районе отметили День машиностроителя

Николай Любимов отправился в Ряжский район. На ремонт школы в Ряжске направлено более 15 миллионов рублей. Николай Любимов проехал по дороге, на которую жаловались жители Ряжска. Николай Любимов встретился с главой Ряжского района. В Ряжском районе состоялось выездное заседание правительства Рязанской области.

Пропавший в Шацком районе мужчина погиб.

Стали известны подробности жёсткого ДТП в Касимовском районе. В Касимове начинается отопительный сезон. В Касимове задержан преступник, находящийся в федеральном розыске.

В Клепиковском районе сгорела баня.

В Рязанском районе выбросили на улицу 12 маленьких котят. Под Рязанью прошёл грибной фестиваль.

Жительница Чучковского района ударила знакомого ножом.

В Путятинском районе подследственный переехал собаку на автомобиле.

В Шиловском районе открыли монумент Олегу Рязанскому.

В Пителинском районе во время работы погиб сотрудник ДРСУ.