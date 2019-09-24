Николай Любимов встретился с главой Ряжского района

Во вторник, 24 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с главой администрации Ряжского района Андреем Насоновым.

Один из главных вопросов, который обсуждался на встрече, – включение в сельхозоборот неиспользуемых в настоящее время земель. Губернатор отметил, что таких земель в районе много.

– Надеюсь, что этот вопрос мы снимем в ближайшее время за счёт привлечения крупного инвестора в Ряжский район, компании «Агропромкомплектация», которая нацелена на эти земли и будет их обрабатывать, – отметил губернатор.

Губернатор обратил внимание и на бывший военный городок в Ряжске. Часть земель находится в ведении Минобороны РФ, и это не позволяет вкладывать средства в его благоустройство.

– Здесь надо поработать достаточно жестко, потому что вопрос с передачей земли не решается уже 15 лет, – подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор обсудил с главой района планы по решению проблемы с проездом грузового транзитного транспорта через г. Ряжск.

– Работа будет поэтапной, – сказал Андрей Насонов. – Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт объездной автодороги в 10 км. Первый этап в 5 км будет включен в областную программу на 2020 год, еще 5 км – на 2021 год.

По словам Андрея Насонова, по согласованию с минтрансом Рязанской области в следующем году на въезде в г. Ряжск будут установлены 2 пункта весового контроля.