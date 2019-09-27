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В Скопинском районе отметили День машиностроителя

Ежегодно, в последнее воскресенье сентября, в России отмечается профессиональный праздник – День машиностроителя. В преддверии этого дня в актовом зале Скопинского автоагрегатного завода (СААЗ) прошло большое праздничное.

По традиции в этот праздничный день руководство завода подводит промежуточные итоги текущего года, анализирует показатели и торжественно награждает лучших работников предприятия.

Глава администрации Скопинского района Александр Боков и глава муниципального образования Вячеслав Затяжных присоединились к поздравлениям и пожелали всем здоровья, новых свершений и исполнения желаний.

 – Ваше предприятие вносит значительный вклад в экономическое развитие Скопинского района, обеспечивая рабочими местами наших жителей и наполняя доходную часть бюджета, а помимо этого, принимает участие и в социальной жизни муниципалитета. Примите в этот день слова благодарности за ваше мастерство и преданность избранной профессии, – подчеркнул в поздравлении Александр Боков.

В перерывах между награждением для заводчан и гостей праздника с творческими номерами выступали артисты театра-песни «Шанс кидс».

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