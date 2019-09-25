В Касимове задержан преступник, находящийся в федеральном розыске

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» разыскали и задержали скрывавшегося от следствия мужчину, подозреваемого в кражах из дачных домов.



В полицию обратилась 41-летняя жительница города Касимова, которая, вернувшись домой, обнаружила разбитое окно и пропажу из жилища электродрели и спортивного костюма.



Полицейские выехали на место преступления и осмотрели пострадавший дом. Затем участковые уполномоченные полиции опросили жителей ближайших домов и выяснили у одного из соседей, что недавно этим домом интересовался его гость. Оказалось, что накануне к нему на застолье неожиданно пожаловал 37-летний местный житель. В ходе распития спиртного мужчина спрашивал про соседей, где они, часто ли бывают дома и т.д. В то время хозяева соседнего дома как раз были в отлучке и собутыльники обсудили эту ситуацию. Наутро гость откланялся, и через сутки стало известно о краже.



Выяснилось, что этот гость – злоумышленник, подозреваемый в краже со взломом из расположенного на другом конце города дома, и по этому поводу объявленный в федеральный розыск. Мужчина уехал в другой район и скрывался от полиции. Возможно, ему стало тяжело ютиться среди чужих людей и он решил вернуться в родные места.



Оперативники постарались установить местонахождение разыскиваемого и вскоре по цепочке от одного местного жителя, приютившего злоумышленника, до другого и так далее нашли и задержали его.



Задержанный был облачен в спортивный костюм, похищенный из пострадавшего дома. Похищенную дрель изъяли из импровизированного тайника на окраине города.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

