В Рязани отремонтировали пешеходную часть моста через Трубеж

В Рязани завершили работы пешеходной части моста через реку Трубеж. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

Работы продолжались с 18 сентября. В настоящее время на тротуаре с правой стороны моста завершены работы по устройству специальных коммуникаций с переносом провисших кабельных линий. Конструкцию тротуара усилили армо-поясом и установили настил для пешеходов. Ветви деревьев, нависающие над мостом, усилили.

Сейчас подрядчик приступил к разбору строительных лесов. Комиссия для приёмки выполненных работ посетит мост на следующей неделе.

Кроме того, управлением благоустройства города заключен контракт на разработку проектной документации по ремонту моста через реку Трубеж на автомобильной дороге Рязань-Борки. В 2020 году при поддержке Правительства Рязанской области планируется организовать работы по ремонту искусственного сооружения.