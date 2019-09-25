Рязанцы приняли участие в деловой игре «Геном территории»

В среду, 25 сентября, накануне международного дня туризма, в пространстве «Точка кипения» проходит большая деловая игра «Геном территории. Рязань». В ней приняло участие 103 жителя нашего города – представители общественности, бизнеса и власти, студенты.

Перед началом игры, всем пришедшим предложили отметить по шкале от 1 до 10 свое настроение и дополнить предложения: «Для меня Рязань это…», и «Я хочу, чтобы Рязань стала…».

Участники писали, что для них Рязань — это люди, родина, будущее, семья, дом, любовь, удивительное место, друзья, место силы, свобода и даже лучшее место в мире. Желали, чтобы город стал процветающим, желанным, запоминающимся, современным, удобным, комфортным, популярным, стильным.

В игре принял участие министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

— Эта замечательная игра проходит в преддверии международного дня туризма. У нашего города замечательная история, удивительные традиции, а еще мы все хотим, чтобы город становился лучше. И сегодня полный зал говорит о том, что у каждого есть такое желание. Наш город точно будет еще лучше и привлекательнее, — поделился Виталий Попов.

Игра «Геном территории» направлена на определение территориальных возможностей, а также основных перспектив на будущее развитие области.

В завершение игры результаты работы 24 команд распознают 24 кода Генома Рязанской области и откроют горизонты всех перспектив.