Что нельзя делать с деньгами в Таиланде, чтобы не попасть в тюрьму? 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе говорим об изображениях людей на денежных знаках.

История 98. Отпуск с опаской: что нельзя делать с деньгами в Таиланде, чтобы не попасть в тюрьму?

57-летний швейцарец, излишне расслабившись на отдыхе, решил разрисовать черной краской плакаты с изображением короля Таиланда. Тайцы, обычно очень толерантные и терпимые к туристам, расценили этот поступок как вандализм. Гостя страны обвинили в оскорблении монархии, за такое преступление предусмотрен тюремный срок до 10 лет. А ведь самое массовое полотно для портрета правящей особы – денежные знаки.

Когда-то на территории нынешнего королевства для расчетов использовали раковины каури. Позже можно было увидеть слитки, но для повседневных трат они были неудобны. Со временем в стране появились привычные монеты, а затем и банкноты. Сейчас национальная валюта Королевства Таиланд — тайский бат. Выпущено уже 17 серий.

Современные банкноты отличаются ярким национальным колоритом, а центральное место занимает портрет короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы X). Он же продублирован в виде водяного знака. И если разомлевший от теплого тайского солнца турист решит подрисовать на купюре усики и бородку или наступит на денежный знак, чтобы тот не унесло ветром, это тоже будет расцениваться, как оскорбление монарха.