На главную Рязань Власть Елена Сорокина представила кандидатуры заместителей главы администрации Рязани
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Елена Сорокина представила кандидатуры заместителей главы администрации Рязани

В среду, 25 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина представила депутатам комитета по местному самоуправлению Рязанской городской Думы кандидатуры на должности своих заместителей. 

Двое из них сейчас имеют статус исполняющих обязанности. Владимир Бурмистров в новой структуре администрации будет курировать вопросы городского хозяйства,  а Игорь Тишин продолжит заниматься вопросами экономики и имущественного комплекса.

На повышение, по предложению Сорокиной, должна пойти Надежда Штевнина, которая сейчас является начальником управления делами администрации Рязани. Она станет заместителем главы и будет курировать вопросы социальной сферы.

Решение о назначении кандидатов должна принять Рязанская городская Дума.

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