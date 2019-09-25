Елена Сорокина представила кандидатуры заместителей главы администрации Рязани

В среду, 25 сентября, глава администрации Рязани Елена Сорокина представила депутатам комитета по местному самоуправлению Рязанской городской Думы кандидатуры на должности своих заместителей.



Двое из них сейчас имеют статус исполняющих обязанности. Владимир Бурмистров в новой структуре администрации будет курировать вопросы городского хозяйства, а Игорь Тишин продолжит заниматься вопросами экономики и имущественного комплекса.



На повышение, по предложению Сорокиной, должна пойти Надежда Штевнина, которая сейчас является начальником управления делами администрации Рязани. Она станет заместителем главы и будет курировать вопросы социальной сферы.



Решение о назначении кандидатов должна принять Рязанская городская Дума.

