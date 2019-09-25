Стали известны подробности жёсткого ДТП в Касимовском районе

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности ДТП в Касимовском районе, в результате которого, по уточнённым данным, пострадали семь человек.



Авария случилась во вторник, 24 сентября, в 18.14 на 202-м километре автодороги «Ряжск-Касимов». 49-летний местный житель, управлявший автомобилем «Тойота Ленд Крузер», на нерегулируемом перекрёстке не пропустил ВАЗ-2115, за рулём которого ехал 35-летний житель Касимовского района.



В результате столкновения автомобилей пострадали водитель «пятнадцатой», пять пассажиров в возрасте 72, 35, 14, 9 и 3 лет, а также 41-летняя пассажирка иномарки.



Водителя автомобиля ВАЗ-2115 привлекут к ответственности, так как в салоне машины находились шесть человек. При этом двое детей ехали в детских удерживающих устройствах на заднем сидении.

