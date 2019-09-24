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Шесть человек пострадали в ДТП в Касимовском районе

Вечером во вторник, 24 сентября, на 202-м километре трассы «Ряжск-Касимов» в Касимовском районе произошла крупная авария. Известно о шести пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Toyota Land Cruiser. Трое детей в возрасте 3, 9 и 15 лет были госпитализированы. Причина ДТП устанавливается. В группе «Автоклуб Касимова» появилось фото с места случившегося.

Отметим, что на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.

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