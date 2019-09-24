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На ремонт школы в Ряжске направлено более 15 миллионов рублей

Во вторник, 24 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов с рабочим визитом посетил Ряжский район. Он побывал в школе №3, где в настоящее время ведётся капитальный ремонт. Здесь ремонтируют крышу и внутренние помещения, меняют линию электроснабжения. Школу не ремонтировали с момента открытия – с 1962 года. На эти цели из Резервного фонда Правительства Рязанской области и муниципального бюджета направлено более 15 миллионов рублей. Ремонт планируется завершить 23 октября.

Директор школы Александр Бирюков рассказал, что сейчас дети учатся в две смены, для проведения уроков подготовлены дополнительные аудитории.

Вместе с главой Ряжского района Андреем Насоновым Николай Любимов высадил голубую ель на «Аллее Героев» в память о ряжцах, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.

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