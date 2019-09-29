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Под Рязанью прошёл грибной фестиваль

Победитель фестиваля «В Рязани – грибы с глазами» набрал 17,5 килограммов грибов. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Грибной фестиваль прошёл в субботу, 28 сентября, у села Ласково Рязанского района. Его победителем стал житель Рязани Виктор Кубельский. Для сравнения, в прошлом году победитель за отведённое для этого время набрал «всего» 12 килограммов грибов.

Гости фестиваля смогли попробовать множество вкуснейших блюд из «лесного мяса» и принять участие в мастер-классе по их приготовлению. Также была организована развлекательная программа.

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