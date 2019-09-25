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Жительница Рязанской области ударила знакомого ножом

В Чучковском районе передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 16 июля 2019 года. Находясь в квартире, расположенной в селе Назаровка, женщина на почве личных неприязненных отношений ударила ножом в грудь своего знакомого.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.

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