Жительница Рязанской области ударила знакомого ножом

В Чучковском районе передано в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



По версии следствия, преступление было совершено вечером 16 июля 2019 года. Находясь в квартире, расположенной в селе Назаровка, женщина на почве личных неприязненных отношений ударила ножом в грудь своего знакомого.



Расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.

