На главную Рязань Власть В Скопине прошло заседание районной думы
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В Скопине прошло заседание районной думы

В четверг,26 сентября, в здании администрации состоялось очередное заседание
думы муниципального образования – Скопинский муниципальный район
под председательством Вячеслава Затяжных.

В начале заседания, принимая во внимание доклады начальника ФКУ Натальи Пигариной и начальника отдела земельных и имущественных отношений Марины Маркеевой, дума
внесла изменения в муниципальный бюджет, утвердила положение о
порядке оплаты труда муниципальных служащих и условия
предоставления в аренду муниципального имущества.

В завершение заседания депутаты приняли решение о награждении
нескольких работников предприятий и организаций почетными грамотами и
благодарностями районной Думы в связи с профессиональными
праздниками, а также назначили дату следующего заседания.

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