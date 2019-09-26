В Скопине прошло заседание районной думы

В четверг,26 сентября, в здании администрации состоялось очередное заседание
думы муниципального образования – Скопинский муниципальный район
под председательством Вячеслава Затяжных.
В начале заседания, принимая во внимание доклады начальника ФКУ Натальи Пигариной и начальника отдела земельных и имущественных отношений Марины Маркеевой, дума
внесла изменения в муниципальный бюджет, утвердила положение о
порядке оплаты труда муниципальных служащих и условия
предоставления в аренду муниципального имущества.
В завершение заседания депутаты приняли решение о награждении
нескольких работников предприятий и организаций почетными грамотами и
благодарностями районной Думы в связи с профессиональными
праздниками, а также назначили дату следующего заседания.