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Рязанцев приглашают на праздник урожая «Дары осени»

В пятницу, 27 сентября, в 14:45 на территории академии ФСИН в 13 раз пройдет праздник урожая «Дары осени». Свои работы, изготовленные из овощей и фруктов, собранных на грядках, продемонстрируют факультеты, кафедры, отделы академии и воспитанники детских образовательных учреждений.

Традиционно каждый коллектив подходит к подготовке осеннего праздника с фантазией и выдумкой. На хлебосольных столах соседствуют звери из кабачков и патиссонов, кудрявые «девицы» из капусты и сказочные персонажи из арбузов и тыкв. Какой, выращенный на грядке продукт, вдохновит участников на этот раз, станет известно завтра. На площадке распустятся диковинные цветы из овощей и целые скульптурные композиции. Гостей праздника ожидает немало приятных сюрпризов. Привычные с детства продукты питания выступят в новом виде, цвете и форме. А некоторые из них – варенье и соленья собственного производства, можно будет еще и попробовать.

Оценивать труды коллективов будет компетентное жюри. Им предстоит определить победителей в номинациях на самый щедрый стол, дружную команду, креативный подход к мероприятию и оригинальную поделку.

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