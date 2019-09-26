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Из перинатального центра в Рязани выписали тройняшек

В перинатальном центре Рязани 9 августа родились тройняшки. Событие можно назвать уникальным – чаще всего многоплодные беременности случаются после процедуры ЭКО. Эти девочки появились на свет естественным путём. 

В четверг, 26 сентября, состоялась торжественная выписка малышек из перинатального центра. Семья Фоминых, где уже подрастает сын, увеличилась на 3 человека.

Счастливых родителей поздравила первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

– Я очень рада тому, что у вас произошло такое большое пополнение в семействе, – сказала Рослякова. – Надеемся, что в будущем ваши дети смогут достойно прославлять наш регион на многих площадках. В знак благодарности разрешите Вам от лица правительства Рязанской области вручить сертификат на 100 тысяч рублей.

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