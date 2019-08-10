В перинатальном центре в Рязани родилась вторая тройня

В рязанском перинатальном центре родились девочки-тройняшки. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это уже вторая тройня, появившаяся в перинатальном центре с начала 2019 года.

Девочки появились на свет раньше срока. Вес каждой из них составляет меньше двух килограммов – 1200 граммов, 1600 граммов и 1800 граммов. При рождении их состоянии оценивалось как средней тяжести. Тем не менее, малышки дышат самостоятельно.

Новорождённые находятся в специализированное отделение под постоянным наблюдением врачей.