Николай Любимов: Рязанская область занимает 13-е место среди субъектов РФ, реализующих комплекс ГТО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём физкультурника.

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта Рязанской области! Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Празднику в этом году 80 лет. И он уникален, как сама наша физкультурная традиция. Все самые знаменитые современные клубы – «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и другие – произошли из добровольных спортивных обществ, в которые входили тысячи человек из десятков городов.

Президентом поставлена задача – довести к 2024 году долю жителей страны, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. Сейчас в регионе таких людей более 42%. В 2018 году мы открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г. Кораблино, футбольное поле с искусственным покрытием в р.п. Старожилово. В 2019 году ФОК с бассейном и стадион появятся в Спас-Клепиках и Рязани, и, кроме того, будет построена комплексная спортивная площадка в п. Выша Шацкого района. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и она обязательно будет продолжена.

Рязанская область занимает 13-е место среди субъектов РФ, реализующих комплекс ГТО, а в прошлом году мы занимали 14-е. Для выполнения нормативов в регионе в 2019 году появятся 11 площадок. Хочется, чтобы этот День физкультурника стал праздником и для тех, кто пока ещё даже не помышлял о новом образе жизни! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых личных побед!