Во вторник, 24 сентября, в Ряжском районе состоялось выездное заседание правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил членам правительства об итогах состоявшегося в рамках выездного заседания личного приёма граждан, который провели руководители ЦИОГВ и территориальных органов федеральных органов власти, а также о наиболее волнующих жителей Ряжска вопросах, которые глава региона обсудил с руководителем администрации района Андреем Насоновым на рабочей встрече.

– Все поступившие от людей вопросы нужно отработать и принять решения, необходимые для исправления ситуации, – сказал губернатор.

Участники заседания одобрили изменения, внесенные в региональную госпрограмму «Социальная защита и поддержка населения», которые позволят скорректировать объемы финансирования по ряду направлений. В частности, на 16,8 млн. рублей увеличена сумма средств федерального бюджета, которые будут направлены на реализацию мероприятий и достижение результатов в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Около 30 млн. рублей дополнительно предусмотрено на проведение ремонтных работ и приобретение необходимого оборудования для учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области. Предусматривается также предоставление субсидий областному фонду социальной поддержки населения для обеспечения его деятельности.

По итогам конкурсного отбора более 1 млн. рублей субсидий распределены в 2019 году бюджетам муниципальных образований на реализацию дополнительных мер по популяризации физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи.

Региональная программа «Развитие государственной ветеринарной службы» продлена до 2022 года, что позволит направить дополнительные средства на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы.