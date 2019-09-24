Скопинский район присоединился к «Кроссу нации»

Кросс Нации в р. п. Побединка Скопинского района стартовал, как и по всей России, 21 сентября. Спортсменам нужно было преодолеть дистанции в 1, 2 и 3 км.

Много добрых слов услышали участники мероприятия в свой адрес от глав районного и местного муниципалитетов.

Победителями в разных группах стали Гаврилина Алена и Эминов Айдын, Гайдеров Егор и Юдина Мария, Москвитина Юлия и Ульянов Александр, Алехина Наталья и Киселев Никита. В номинации « Преодоление» — Немых Антон, а самыми возрастными участниками стали Анатолий Линьков и Нина Иванова.

Победители были награждены дипломами, медалями, кубками и памятными призами.