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Скопинский район присоединился к «Кроссу нации»

Кросс Нации в р. п. Побединка Скопинского района стартовал, как и по всей России, 21 сентября. Спортсменам нужно было преодолеть дистанции в 1, 2 и 3 км.

Много добрых слов услышали участники мероприятия в свой адрес от глав районного и местного муниципалитетов.

Победителями в разных группах стали Гаврилина Алена и Эминов Айдын, Гайдеров Егор и Юдина Мария, Москвитина Юлия и Ульянов Александр, Алехина Наталья и Киселев Никита. В номинации « Преодоление» — Немых Антон, а самыми возрастными участниками стали Анатолий Линьков и Нина Иванова.

Победители были награждены дипломами, медалями, кубками и памятными призами.

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