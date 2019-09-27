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В Шиловском районе открыли монумент Олегу Рязанскому

Фото издательства «Пресса»

В Шиловском районе открыли монумент князю Олегу Рязанскому. Об этом у себя на странице в Фейсбуке сообщил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. 

– Монумент великому князю Олегу Рязанскому установлен на въезде в Шиловский район. Большое дело для сохранения памяти стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив, – написал Фомин. ⠀

Олег Рязанский был князем почти 50 лет, он один из самых почитаемых князей Рязанского княжества. Олег Иванович был современником Сергия Радонежского, Дмитрия Донского и вместе с ними вошел в летопись древней Руси.

Шиловцы чтят и помнят великого земляка, который здесь, недалеко от Шишевского леса, одержал первую победу над монголо-татарскими войсками. Его имя вписано в славную историю Рязанского края и летопись древней Руси. И сегодня увековечено в монументе.

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