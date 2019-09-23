В Старожиловском районе начался ремонт дороги, запланированный на следующий год



В Старожиловском районе начался капитальный ремонт автомобильной дороги Чернобаево – Истье – автодорога М-5 «Урал». Об этом сообщает сайт минтранса Рязанской области

Это один из 22 объектов, которые были включены в перечень 2019 года дополнительно, за счёт сэкономленных средств. Подрядчик будет проводить работы до конца этого строительного сезона и продолжит их в следующем году. Объект должен быть сдан в августе 2020 года.

В ходе выполнения работ, в частности, будет выполнен ремонт искусственных сооружений, в том числе двух железобетонных мостов через реки Полька и Истья, установлены новые барьерные ограждения, дорожные знаки и нанесена разметка из износостойких материалов.

За счет сложившейся экономии в 2019 году в перечень нацпроекта «БКАД» были дополнительно включены 22 объекта, на реализацию которых в этом году будет направлено порядка 177 миллионов рублей. 12 объектов планируется сдать уже в этом году, работы ещё на 10 — будут окончены в 2020 году.