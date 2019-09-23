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Рязанская епархия приглашает на пробежку и чаепитие


Руководитель молодёжного отдела Рязанской епархии иерей Павел Коньков приглашает молодёжь на пробежку, которая состоится в субботу 28 сентября в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.
Старт назначен на 12.30 от входа в парк (рядом с бассейном «Радиоволна»). В программе, в зависимости от подготовки и энтузиазма участников, предполагаются занятия на турниках. Вторая часть события – чаепитие и общение на темы, которые заинтересуют участников.
Беседа будет проходить в храме иконы Божией Матери «Всецарица».

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