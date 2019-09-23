В Рязани стартовал форум «Команда Арт-Профи»

В понедельник, 23 сентября, в Рязани состоялась церемония открытия межрегионального форума «Команда Арт-Профи», который будет проходить в нашем городе с 23 по 27 сентября. По итогам конкурса, в котором было заявлено 180 команд из 45 регионов, в форуме примут участие 14 лучших коллективов из Московской, Кемеровской, Тюменской, Ярославской, Ивановской, Тамбовской, Астраханской, Нижегородской областей.

Главной целью данного мероприятия является популяризация рабочих специальностей и профессий.

— Я рад приветствовать всех участников форума «Команда Арт-Профи». Я уверен, что здесь вы не только покажете себя, но узнаете много нового и интересного. Желаю, чтобы каждый из вас на этом форуме почувствовал размеры нашей страны и ее гостеприимство, — отметил заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов.

В рамках «Команды Арт-Профи» всем участникам нужно пройти конкурсные испытания: визитку, экспромтный конкурс, а также увлекательные мастер-классы в школах.

Кроме того, составлен специальный туристический маршрут, в рамках которого все команды-участники смогут познакомится с нашим городом и его инфраструктурой.

— Мы постарались подготовить для вас интересную программу, которая включает в себя не только демонстрацию вашего мастерства. Мне хочется, чтобы вы познакомились с нашим городом и полюбили его так,как любим мы, — поделилась руководитель всероссийской программы РСМ «Арт-Профи форум» Александра Снидко.