В Рязанской области вновь выпустили метеопредупреждение

С 24 по 26 сентября на территории Рязанской области ожидаются заморозки. Столбик термометра упадёт до -1…-4°С. Метеопредупреждение появилось на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности:

использовать для обогрева только исправно работающие приборы

избегать открытого огня

размещать отопительные приборы на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель

осторожно использоваться печное отопление

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.