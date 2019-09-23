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В Рязанской области вновь выпустили метеопредупреждение

С 24 по 26 сентября на территории Рязанской области ожидаются заморозки. Столбик термометра упадёт до -1…-4°С. Метеопредупреждение появилось на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Рязанцев просят соблюдать простые правила безопасности:

  • использовать для обогрева только исправно работающие приборы
  • избегать открытого огня
  • размещать отопительные приборы на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель
  • осторожно использоваться печное отопление

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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