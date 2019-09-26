В рязанском селе подследственный переехал собаку на автомобиле

Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда легкового автомобиля на собаку в Путятинском районе. В результате ДТП животное погибло. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В паблике Типичное Путятино сообщается, что инцидент произошёл в селе Береговое. Наезд на старую глухую собаку совершил «беспредельщик, местный дебошир, любитель алкогольных напитков и запрещенных веществ», управлявший автомобилем «Нива Шевроле». Также сообщается, что собака жила в многодетной семье.



В пресс-службе УМВД России по Рязанской области рассказали, что сообщение об инциденте поступило в полицию в среду, 25 сентября, а само ДТП произошло днём ранее. Водитель был осуждён по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В качестве наказания в тот раз ему назначили 300 часов обязательных работ. Также сейчас 39-летний мужчина находится под следствием, его подозревают в незаконном хранении наркотиков.



Кроме того, в полиции отметили, что этот гражданин не раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД и постоянно находится в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

