Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт»
В Рязани открыли новый памятник академику И.П. Павлову
Рязанский губернатор вновь опубликовал фото с молодожёнами
В центре Рязани загорелся деревянный дом
Рязанцы увидели «Асю» в исполнении севастопольского театра
Рязанских медсестёр «посвятили в профессию»
Рязанских школьников наградили знаком губернатора
Рязанский санаторий отметил столетний юбилей
В Рязани прошёл полуфинал Официальной Рязанской Лиги КВН
В Рязани Севастопольский ТЮЗ показал «Хозяйку Медной горы»
Рязанский областной музыкальный театр отметил свое 15-летие