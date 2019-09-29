На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото недели 29.09.2019 20:24 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт» В Рязани открыли новый памятник академику И.П. Павлову Рязанский губернатор вновь опубликовал фото с молодожёнами В центре Рязани загорелся деревянный дом Рязанцы увидели «Асю» в исполнении севастопольского театра Рязанских медсестёр «посвятили в профессию» Рязанских школьников наградили знаком губернатора Рязанский санаторий отметил столетний юбилей В Рязани прошёл полуфинал Официальной Рязанской Лиги КВН В Рязани Севастопольский ТЮЗ показал «Хозяйку Медной горы» Рязанский областной музыкальный театр отметил свое 15-летие