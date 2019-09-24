Рязанский санаторий отметил столетний юбилей

Во вторник, 24 сентября, Рязанскому санаторию памяти В.И. Ленина исполнилось 100 лет. Празднование векового юбилея прошло в стенах Музыкального театра. Торжественный вечер начал А.П. Чехов, процитировавший пьесу «Вишнёвый сад».

– Вся Россия – наш сад! – сказал актёр. – И я верю, что где-нибудь в 2019 году будет представлена жизнеутверждающая, полная достоинства, вызывающая всеобщее уважение и восхищение пьеса «Сосновый сад».

Гости праздника увидели фильмы об истории и деятельности санатория. Присутствующих поприветствовали заместитель министра здравоохранения Рязанской области Лиана Сошкина, председатель Комитета Рязанской облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова и её заместитель Александр Жукаев а также депутат Рязанской гордумы Роза Ризатдинова.

– Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас по случаю столетия детского санатория. Рязанский детский санаторий – уникальное медицинское учреждение на территории нашей области, которое является единственным лечебным учреждением для оказания помощи детям, – сказала Лиана Сошкина.

Заместитель министра здравоохранения вручила сотрудникам награды регионального правительства.

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– Я искреннее поздравляю весь коллектив с юбилеем. Будьте здоровы сами, здоровья вашим семьям. Пусть будут счастливы и послушны все дети и родители, с кем вы связаны в своей профессиональной деятельности, – сказала Татьяна Панфилова.

Александр Жукаев добавил, что всем сотрудникам санатория приходится быть немножко психологами, врачами, педагогами, родителями и просто друзьями для тех детей, которых вы принимаете в своих стенах. Пожелал крепкого здоровья, удачи и терпения. Особо отличившимся сотрудникам вручили благодарности и ценные подарки Рязанской облдумы.

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Роза Ризатдинова пожелала гостям процветания и вручила награды от городской думы. К поздравлениям присоединились детские объединения города, подготовившие концертные номера.

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Отметим, что Рязанский санаторий памяти В.И. Ленина, расположенный в Солотче, одушевляет оздоровительную, образовательную и воспитательную деятельность. Ежегодно в нём отдыхают порядка 3 000 детей в возрасте от 3 до 14 лет.