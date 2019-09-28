В Рязани прошёл полуфинал Рязанской Лиги КВН

В пятницу, 28 сентября, в Рязани прошёл полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН. На сцене Дворца молодёжи встретились 8 команд из Рязани, Москвы, Егорьевска и Луховиц. Праздник юмора провёл ведущий Арсений Агапов, игрок команды высшей лиги «Без консервантов» из Санкт-Петербурга.



За «тёплое место под солнцем» в финале боролись команды:

«Армия прекрасных половин» (АПУ ФСИН России, г. Рязань)

«По-братски» (г. Рязань)

«Женская версия» (МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва)

«Егор Егорыч» (городской округ Егорьевск)

«Кураж» (г. Рязань)

«Маме понравится» (Видное-Москва)

«Сборная подъезда» (Луховицы-Рязань)

«30 февраля» (РФ МосУ МВД РФ им. В.Я.Кикотя, г. Рязань)



Игра состояла из трёх конкурсов, и в каждом команды не давали скучать зрителям. Во время «Приветствия» «Женская версия» шутила над именем Ира, сравнивая его с визгом легковушки во время заноса, а «Сборная подъезда» обратилась к губернатору Рязанской области. Ведь в их доме так давно не было ремонта, что в лифте до сих написано «Шпак почини лифт».



На «Разминке» зрители смогли услышать ремикс из песен «Арии» и Михаила Круга. На просьбу ведущего продолжить песню:

Возьми мое сердце.

Возьми мою душу.

Я так одинок в этот час…,

команда КВН «Маме понравится» ответила не менее экстравагантным текстом:

…но не очко обычно губит

А к одиннадцати туз.



Также выделилась команда «Егор Егорыч». Попросив одного из членов жюри повторить вопрос про слоган новогодней столицы-2020, они поблагодарили его и ушли. Необычно, что тут ещё сказать.



Самым ярким конкурсом вечера стал третий, заключительный – «Домашнее задание», где под тему «Знакомый сюжет» команды подготовили смешные и запоминающиеся номера. «Армия прекрасных половин» показала римейк «Спящей красавицы» с пятью (!) гробами на сцене. Про самое прекрасное место детства – угол, поведали ребята из команды «По-братски», «Кураж» так вообще смог уложить всю жизнь человека в три минуты. Но по-настоящему знакомый сюжет продемонстрировала команда «30 февраля», ведь все мы знаем, настолько сложное утро субботы после бурного вечера пятницы.

По итогам трёх конкурсов путёвки в финал получили «Армия прекрасных половин» и «Егор Егорыч», «зелёная карта» от членов жюри досталась «Сборной подъезда», а редактура позволила играть в финале ещё двум командам – «Маме понравится» и «Женской версии».

