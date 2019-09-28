В Рязани завершился шестой фестиваль семейного воспитания «День аиста»

27 и 28 сентября в Рязанской области проходил VI Фестиваль семейного воспитания «День аиста». Его организовали Министерство образования Рязанской области, ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, АНО «Навигатор будущего», АНО «ПроДетство».

В шестой раз педагоги, психологи, родители собрались вместе, чтобы расширить и укрепить профессиональные навыки в области оказания социально-психологической помощи семьям с детьми.

Второй день фестиваля, проходивший в Рязанской областной библиотеке имени Горького, открыла композитор, певица и многодетная мама Элла Хрусталёва. Она исполнила песню Юрия Саульского и Игоря Шаферана «Обычная история». Эта композиция о детстве и взрослой жизни очень символично обозначила тему конференции «Семья. Ребёнок. Школа. Вызовы, риски, перспективы».

Участников фестиваля поприветствовала руководитель Автономной некоммерческой организации «Навигатор будущего» Наталья Барышова. Заместитель министра образования Дмитрий Донсков поблагодарил организаторов фестиваля за огромную работу в деле продвижения психолого-педагогической культуры в родительском сообществе.

Председатель Правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член Координационного Совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства; член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак выступил с докладом на тему «Сложности родительства и инструменты поддержки семей с детьми». Он поделился с рязанцами опытом реализации проекта «Дом под зонтом» для позитивных родителей. Подробное интервью с Александром Спиваком выйдет на нашем сайте в ближайшее время.

Необычайно трогательных нот фестивалю добавило песочное шоу театра «БРИМ». На глазах у всех родилась удивительная история семьи, которая превратилась в изображение святых Петра и Февронии, а затем – в эмблему фестиваля «День аиста».

Фестиваль продолжился интерактивным лекторием «Я – родитель!». Кандидат психологических наук Татьяна Симакова рассказала о проблемах семьи. Педагог-психолог Наталья Паршина и специалист ассоциации песочной терапии Ольга Аникина обратили внимание на проблемы детей. А педагог-психолог Ольга Захарьящева сосредоточилась на вопросах взаимодействия семьи и школы.