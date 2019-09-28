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Любимов выразил соболезнования родственникам убитых в Рязани ветерана ВОВ и его супруги

В субботу, 28 сентября, Николай Любимов отправил телеграмму с соболезнованиями дочери и внучке ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жены Риммы Фёдоровны. Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Напомним, пожилые люди были убиты неизвестными, сейчас преступников ищут, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Николай Любимов отметил, что рязанцы потрясены случившимся и выразил надежду, что виновным понесут ответсвенность. 

Полный текст соболезнования можно прочитать здесь. 

Напомним, похороны убитых пройдут в воскресенье, 29 сентября.

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