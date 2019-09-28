Убитого в Рязани ветерана Великой Отечественной похоронят на Богородском кладбище

Похороны ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Макеева пройдут в воскресенье, 29 сентября, в 12.15 на Богородском кладбище в Рязани. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».



Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ветерана и его супруги. Трупы пожилых людей были обнаружены в их квартире 26 сентября.



Павел Макеев родился в Ленинграде в 1928 году. Он пережил блокаду города, воевал, награждён медалью «За оборону Ленинграда». После войны служил в Рязанском десантном училище, через 31 год вышел в отставку в звании подполковника. После этого активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи.

