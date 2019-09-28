На главную Рязань Общество Убитого в Рязани ветерана Великой Отечественной похоронят на Богородском кладбище
РязаньОбщество

Убитого в Рязани ветерана Великой Отечественной похоронят на Богородском кладбище

Похороны ветерана Великой Отечественной войны Павла Васильевича Макеева пройдут в воскресенье, 29 сентября, в 12.15 на Богородском кладбище в Рязани. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости»

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ветерана и его супруги. Трупы пожилых людей были обнаружены в их квартире 26 сентября. 

Павел Макеев родился в Ленинграде в 1928 году. Он пережил блокаду города, воевал, награждён медалью «За оборону Ленинграда». После войны служил в Рязанском десантном училище, через 31 год вышел в отставку в звании подполковника. После этого активно участвовал в патриотическом воспитании молодёжи.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

У Рязанской православной духовной семинарии сменился ректор

Рязанские студенты высадили цветы на Первомайском проспекте

В РНПК установку гидроочистки дизтоплива включили в систему «Цифровой завод»