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В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену

В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Трупы мужчины 1928 года рождения и его супруги 1930 года рождения были обнаружены в их квартире вечером в четверг, 26 сентября. По факту убийство возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия, рассматриваются разные версии произошедшего. 

По данным КП-Рязань, убиты Павел Макеев и его супруга. Рязанские ведомости сообщили, что похороны пройдут  29 сентября в 12.15 на Богородском кладбище города Рязани.

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