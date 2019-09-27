В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Трупы мужчины 1928 года рождения и его супруги 1930 года рождения были обнаружены в их квартире вечером в четверг, 26 сентября. По факту убийство возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).



Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия, рассматриваются разные версии произошедшего.



По данным КП-Рязань, убиты Павел Макеев и его супруга. Рязанские ведомости сообщили, что похороны пройдут 29 сентября в 12.15 на Богородском кладбище города Рязани.

