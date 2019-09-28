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Ярмарка выходного дня в Рязани пройдёт на новом месте

Субботняя ярмарка выходного дня в Рязани 28 сентября впервые пройдёт на новом месте. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С сегодняшнего дня ярмарка, которая раньше располагалась на площадке перед театром драмы на площади Театральной, будет работать рядом с Центральным рынком (улица Пролетарская, 15). Режим работы ярмарки не изменился – каждую субботу с 08.00 до 15.00. 

Первое время от площади Театральной каждые полчаса до нового места проведения ярмарки будет ходить бесплатный автобус, кроме того, добраться до рынка можно на общественном транспорте.

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