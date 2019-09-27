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В Рязани открыли новый памятник академику И.П. Павлову

В пятницу, 27 сентября, в Рязани открыли новый памятник академику И.П. Павлову. Бюст в годовщину 170-летия со дня рождения учёного появился на территории химического корпуса РязГМУ имени Павлова.

Церемонию открытия посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская, глава городской администрации Елена Сорокина, замдиректора по науке НИИ нормальной физиологии имени П.И. Анохина Сергей Перцов, представители власти и общественности, а также студенты.

– Сегодня мы открываем памятник великому учёному, которого знает весь мир, Ивану Петровичу Павлову. Новый памятник академику в Рязани – знаковое событие, которое демонстрирует, что его дело продолжается. Уверен, что среди тех, кто сегодня учится в Рязанском медуниверситете, есть новые Павловы, а возможно и будущие нобелевские лауреаты, – сказал Николай Любимов.

Автор памятника, заслуженный художник РФ Раиса Лысенина отметила, что в своём произведение постаралась отразить то уважение, с которым академик относился к испытуемым.

– Все собаки, прошедшие испытания, вылечивались и оставались у него на полном довольствии до их естественной смерти. Поэтому в моём памятнике вы увидите этот образ совершенно трогательной собаки, которая лежит у подножья бюста с достоинством, – отметила Раиса Лысенина.

Церемония открытия завершилась возложением цветов.

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