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В Рязани прошел отборочный этап международного конкурса «Русский силуэт»

В среду, 25 сентября, в ресторане «Небо» прошел региональный отборочный этап международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». В конкурсе приняли участие дизайнеры из Рязанской и Белгородской областей. Главной задачей мероприятия является развитие отечественной модной индустрии, а также поддержка молодых дизайнеров.

Организатор конкурса министерство промышленности и экономического развития совместно с благотворительным фондом Татьяны Михалковой.

Уже второй год мы проводим такое мероприятие, работаем с рязанскими молодыми, перспективными дизайнерами. Я хочу сказать, что эта площадка стартовая, здесь не только делятся профессиональным опытом, но и учат показать, преподнести свое творение, — поделилась заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.

Конкурсное дефиле оценивало профессиональное жюри, председателем которого стал победитель конкурса 2009 года, российский дизайнер Джемал Махмудов.

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