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Рязанский губернатор вновь опубликовал фото с молодожёнами

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продолжает выкладывать на своей странице в социальной сети фотографии с молодожёнами. В субботу, 28 сентября, он разместил снимок с Николаем и Екатериной Дурновыми. 

– Этот день запомнится вам на всю жизнь – пусть она будет такой же яркой, искренней, счастливой, – написал глава региона.

Судя по снимку, сделал он был в Рязани, на аллее ведущей к Кремлю. 

Николай Любимов фотографируется с молодожёнами

Губернатор Николай Любимов побывал на свадьбе у подчинённого

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