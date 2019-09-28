Рязанский губернатор вновь опубликовал фото с молодожёнами

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продолжает выкладывать на своей странице в социальной сети фотографии с молодожёнами. В субботу, 28 сентября, он разместил снимок с Николаем и Екатериной Дурновыми.



– Этот день запомнится вам на всю жизнь – пусть она будет такой же яркой, искренней, счастливой, – написал глава региона.



Судя по снимку, сделал он был в Рязани, на аллее ведущей к Кремлю.



Николай Любимов фотографируется с молодожёнами

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