Губернатор Николай Любимов побывал на свадьбе у подчинённого

Губернатор Рязанской области вместе с семьёй поздравил своего подчинённого и его новую супругу с днём свадьбы. Фотографию Любимов выложил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.



– Дорогие Виталий и Дарья, поздравляем вас с Днем свадьбы! Будьте счастливы всю свою жизнь! – написал губернатор.



Свадьбу сыграл руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко.



Николая Любимов пожелал молодожёнам научиться понимать друг друга и прощать, а также вместе провожать закаты и встречать рассветы.

