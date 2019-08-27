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Губернатор Николай Любимов побывал на свадьбе у подчинённого

Губернатор Рязанской области вместе с семьёй поздравил своего подчинённого и его новую супругу с днём свадьбы. Фотографию Любимов выложил у себя на странице в соцсети ВКонтакте. 

– Дорогие Виталий и Дарья, поздравляем вас с Днем свадьбы! Будьте счастливы всю свою жизнь! – написал губернатор.

Свадьбу сыграл руководитель аппарата правительства Рязанской области Виталий Игнатенко. 

Николая Любимов пожелал молодожёнам научиться понимать друг друга и прощать, а также вместе провожать закаты и встречать рассветы.

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