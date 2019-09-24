Николай Любимов проехал по дороге, на которую жаловались жители Ряжска

Во вторник, 24 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочим визитом Ряжский район. Накануне он обратился к жителям района на своей странице с просьбой рассказать об основных проблемах. Многие пожаловались на улицу Волгоградскую.

Глава региона проехал по этой дороге и встретился с главой района Андреем Насоновым. Любимов подтвердил, что проехать по этой дороге невозможно и поинтересовался, когда дорогу приведут в порядок.

Насонов рассказал, что в прошлом году была заказана проектно-сметную документацию. Планируется отремонтировать дорогу, бордюры и тротуары. Уже подписано соглашение с Минтрансом. По словам Насонова, дорогу отремонтируют уже в этом году.