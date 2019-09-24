На главную Видео Николай Любимов проехал по дороге, на которую жаловались жители Ряжска
ВидеоРязаньОбщество

Николай Любимов проехал по дороге, на которую жаловались жители Ряжска

Во вторник, 24 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил с рабочим визитом Ряжский район. Накануне он обратился к жителям района на своей странице с просьбой рассказать об основных проблемах. Многие пожаловались на улицу Волгоградскую.

Глава региона проехал по этой дороге и встретился с главой района Андреем Насоновым. Любимов подтвердил, что проехать по этой дороге невозможно и поинтересовался, когда дорогу приведут в порядок.

Насонов рассказал, что в прошлом году была заказана проектно-сметную документацию. Планируется отремонтировать дорогу, бордюры и тротуары. Уже подписано соглашение с Минтрансом. По словам Насонова, дорогу отремонтируют уже в этом году.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Участковый разбился насмерть во время прямого эфира в инстаграм

Очередное ДТП произошло на перекрёстке у автовокзала

На Московском шоссе в Рязани сгорел дом