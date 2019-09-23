На главную Рязань В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей
Рязань

В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей


В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.
Установлено, что локальными актами МОУ «Родничок» о деятельности родительского собрания и родительского совета закреплена функция оказания помощи, направленной на развитие детского сада, укрепление материально-технической базы, благоустройство и ремонт его помещений, детских площадок и территории, привлечения шефской помощи заинтересованных организаций для финансовой поддержки учреждения. Однако по закону материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии со стандартами относится к исключительной компетенции образовательной организации.
Прокуратура района опротестовала нормы локальных актов о родительском комитете. В результате из документов исключена обязанность родителей вносить денежные средства на развитие детского сада.

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