

В Михайловском районе прокуратура запретила администрации детсада поборы с родителей. Об этом сообщает сайт прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что локальными актами МОУ «Родничок» о деятельности родительского собрания и родительского совета закреплена функция оказания помощи, направленной на развитие детского сада, укрепление материально-технической базы, благоустройство и ремонт его помещений, детских площадок и территории, привлечения шефской помощи заинтересованных организаций для финансовой поддержки учреждения. Однако по закону материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии со стандартами относится к исключительной компетенции образовательной организации.

Прокуратура района опротестовала нормы локальных актов о родительском комитете. В результате из документов исключена обязанность родителей вносить денежные средства на развитие детского сада.